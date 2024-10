Jannik Sinner in Semifinale al Torneo ATP 500 di Pechino contro Yunchaokete Bu

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 1 ottobre 2024) Dopo la vittoriail ceco Jiri Lehecka,è pronto ad affrontare il cineseBu nelladelATP 500 di. Il giovane italiano punta a conquistare un altro successo per avanzare in finale. Chi èBu?Bu, 22enne cinese e numero 96 del mondo, è entrato nelgrazie a una wild card e ha stupito tutti eliminando avversari di alto livello, tra cui l’italiano Lorenzo Musetti e il russo Andrey Rublev, quarta testa di serie del. Una Sfida Decisiva Con un percorso in continua crescita, il match trae Bu si preannuncia interessante., con maggiore esperienza nei tornei ATP, dovrà mantenere alta la concentrazione per superare l’avversario e avanzare in finale. L'articoloinalATP 500 diBu proviene da PeriodicoDaily Sport.