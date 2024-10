Inzaghi | Curva Nord? L’Inter ha lavorato tanto e ascoltato poco!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 1 ottobre 2024) Inter-Stella Rossa termina nel migliore dei modi per la squadra nerazzurra. Alla fine della sfida di Champions League Simonesi pronuncia davanti ai giornalisti di Sky Sport 24. RESOCONTO – Simonedice la sua su Inter-Stella Rossa, secondo match di Champions League: «Sono stati bravi i ragazzi, hanno fatto una partita seria. Abbiamo trovato una squadra chiusa, che è venuta a fare una partita prettamente difensiva. Nonostante questo abbiamo mosso bene la palla, nel primo tempo abbiamo sbloccato sul gran gol di Calhanoglu e poi abbiamo avuto un altro paio di occasioni con Mkhitaryan. A parte un paio di occasioni in cui abbiamo preso delle ripartenze, che potevamo leggere meglio, non abbiamo rischiato. Poi nel secondo tempo, a parte i primi cinque minuti, la squadra è stata brava, ha creato, abbiamo trovato il raddoppio ed è andato tutto bene».