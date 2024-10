Inter l’ora della rivoluzione Coppia Taremi-Arnautovic per spegnere la Stella Rossa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) I riflettori, ieri, erano accesi con più intensità laddove non c’era da preparare l’impegno di campo. Inzaghi dribbla ("La società ci ha chiesto di non parlare") e in conferenza stampa regala notizie più inerenti al calcio vero e proprio, quello che stasera si giocherà al Meazza nella seconda partita del girone unico di Champions League., sessantamila e rotti tifosi attesi sugli spalti e tanti volti nuovi tra le fila nerazzurre. Evento più unico che raro, due li annuncia direttamente il tecnico: "Giocheranno Zielinski e Dumfries, che ha rinnovato il contratto". Ed è la terza notizia, di mercato, data da un personaggio piuttosto incline a tenersi per sé le indicazioni, particolarmente di formazione.