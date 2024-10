Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani Confartigianato | Fondamentale prendersi cura di loro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Arezzo, 1 ottobre 2024 – Il Presidente dei ANAP PensionatiAngiolo Galletti "Disabilità e non autosufficienza sempre più pressanti. Le Istituzioni facciano laparte" Il 2 Ottobre, in occasione delladei, il nostro Presidente provinciale dei Pensionati diAngiolo Galletti, desidera rivolgere un pensiero speciale a tutte le persone che hanno dedicato lavita alla famiglia, al lavoro e alla comunità “Questa ricorrenza è un momento importante per celebrare l’insostituibile ruolo che ie glisvolgono nella nostra società” sottolinea Galletti. “Isono un tesoro di esperienza e saggezza” ha dichiarato il Presidente Angiolo Galletti “Essi sono testimoni del passato, custodi delle tradizioni e rappresentano un ponte tra le generazioni, trasmettendo valori che altrimenti andrebbero perduti.