Furia Pascale contro Vannacci | Omofobo represso Il generale le ride in faccia video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 1 ottobre 2024) Francescascatenatailnella prima puntata de “Lo stato delle cose”, il nuovo programma di Massimo Giletti su Rai 3. Nella puntata in onda lunedì 30 settembre, l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi ha indossato i panni della psicanalista da bara e fornito la sua diagnosi su, definendolo un “”. La replica dell’autore del Mondo al contrario non si fa attendere. A che titolo parla la? Non credo che essere una delle ex di Berlusconicurriculum. pic.twitter.