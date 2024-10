Datevi una calmata Grande Fratello caos tra Beatrice e le Non è la Rai | Fate delle cose là dentro…

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 1 ottobre 2024) “Dovete stare calme”.Luzzi contro le Non è la Rai. Un confronto epico, per certi versi anche per via della potenza dialettica (e tutta romana). Tutto è partito da una discussione che le tre ragazze di Boncompagni hanno avuto con Maria Vittoria. Signorini ha mandato in onda un filmato in cui si vede quest’ultima dareignoranti alle Non è la Rai. Maria Vittoria precisamente dice: “Sono tre oche ignoranti e false”. >> “Ma porca tr***”. Imbarazzo al, lo scivolone involontario di Shaila A questo punto le 3 prendono la parola e rispondono a tono: “Va benissimo, ci scivola tutto addosso. Abbiamo le spalle grandi. Diciamo che ci prende meno ora e ci fa sorridere, c’è stato un chiarimento con lei, siamo adulte e mature“.