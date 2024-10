Cerenova consegnata l’area per il nuovo asilo nido

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 1 ottobre 2024) Cerveteri, 1 ottobre 2024 – E’ stata formalmenteche ospiterà il secondocomunale di Cerveteri, situato nella frazione di. Si tratta di un progetto fondamentale per l’espansione dei servizi educativi della città, interamente finanziato con fondi del Pnrr, con un investimento complessivo di circa 1,2 milioni di euro. L’, che potrà accogliere fino a 40 bambini, rappresenta un ulteriore tassello nel miglioramento delle infrastrutture dedicate all’infanzia dopo l’apertura dell’“Gino Strada” nel 2021. Iledificio, progettato per rispondere ai più alti standard di comfort energetico e benessere, offrirà spazi ampi e moderni, favorendo un ambiente sicuro e stimolante per i più piccoli.