Campionati Italiani assoluti 10 Km – Arezzo 6 ottobre 2024 | tutto pronto per la 14ª edizione

(Di martedì 1 ottobre 2024)si prepara ad accogliere la 14ªdeidei 10 Km su strada, che si terranno il 6in Piazza Guido Monaco. L’evento sarà presentato ufficialmente con una conferenza stampa alle ore 12:00 nella Sala Rosa del Comune. Questa, assegnata alla U.P. PolicianoAtletica, sarà valida anche per il Campionato di Società (C.d.S.) e vedrà l’assegnazione dei titoli nazionali nelle categorie, Promesse, Junior e Allievi, sia maschili che femminili. Il campionato, nato nel 2010 a Pordenone, ha fatto tappa in diverse città italiane. Dopo la pausa causata dalla pandemia, è ripartito nel 2021 a Forlì, seguito da Castelfranco Veneto nel 2022 e Pescara nel 2023. Questa è la seconda volta che la manifestazione si svolge in Toscana, dopo l’di Lucca.