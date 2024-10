Aratro e trattore maxi ritratto in landart di Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) E' dedicata al'ultima opera didi Dario Gambarin: su un terreno agricolo di 27mila metri quadrati in provincia di Verona ha tratteggiato conedundella candidata democratica alla Casa Bianca. Gambarin ha scelto per la performance un campo di stroppie di grano trebbiato a Castagnaro (Verona), disegnando con l'il volto dia "mano libera", senza aver prima tracciato il terreno. Tra i volti finiti nella galleriadi Gambarin, ci sono stati, in passato, Barak Obama, Hillary Clinton, ed anche Donald Trump.