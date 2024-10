Amadeus batosta degli ascolti e tracollo ufficiale | surclassato da De Martino incassa pacco doppio pacco e contropaccotto

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 1 ottobre 2024) La sfidanella curiositàspettatori si risolve soprattutto nel duello a distanza ravvicinata nell’access prime time trae il suo erede al timone di Affari Tuoi, Stefano De. Un confronto che segna l’ultima debacle per l’ex Re Mida di viale Mazzini, costretto a cedere lo scettro delle preferenze tv all’allievo che ha dimostrato di aver decisamente superato il maestro. Così come continua infatti il trend positivo di Affari tuoi: che ieri ( lunedì 30 settembre ndr) su Raiuno si è attestata sul dato record di 5 milioni 447mila spettatori con il 26% di share, quasi 3 punti in più rispetto alla settimana scorsa. Mentre, abbandonata l’Ammiraglia Rai per approdare su più lussureggianti lidi Discovery, sul Nove con il diretto competitor Chissà chi èl’ultima disfatta racimolando solo 590.