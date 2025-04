Oasport.it - Golf: si rivede Renato Paratore, suo l’UAE Challenge

Torna alla vittoria. Lo fa sulTour, attualmente rinominato HotelPlanner per ragioni di sponsor (un po’ come European Tour sarebbe il nome proprio per DP World Tour). Dopo una lunghissima serie di risultati ben al di sotto del suo valore, e anche dopo quattro tagli mancati in stagione, arriva la vittoria delad Ajman con lo score di -22 (69 68 64 65, 266 colpi).Due i colpi di vantaggio sul sudafricano JC Ritchie, cinque quelli rifilati all’americano Dan Erickson, per quella che è la prima vittoria italiana sul secondo circuito continentale dopo quasi due anni. Per la verità, va detto che il 2023 era ricchissimo di qualità italiana: basti vedere i nomi, da Matteo Manassero ad Andrea Pavan e Francesco Laporta passando per Lorenzo Scalise, con i primi tre tornati attivi protagonisti al piano superiore.