Caso scommesse: l'ex arbitro di Serie D, il guru e il "trucco dello zero". Così venivano agganciati i calciatori: la ricostruzione

Il Corriere della Sera ha ricostruito tramite gli atti dell'indagine i veicolatori delle scommesse che agganciavano i calciatori. Tommaso De Giacomo, per i pm De Giacomo era colui che su piattaforme online non autorizzate creava il profilo, caricava il denaro ed effettuava le operazioni all'interno dei profili dei giocatori gestendo "la cassa" e regolando i saldi attraverso il sistema degli orologi in gioielleria. Milan Tonali ha fatto invece il nome dell'ex arbitro di Serie D Pietro Marinoni tra le persone che l'hanno introdotto in questo mondo. L'inno del gruppo era "senza lo 0" in quanto i calciatori, tra cui il bianconero Juve Fagioli, inviavano a De Giacomo uno screenshot dai siti legali di scommesse, per comunicare la scommessa da piazzare invece sui siti illegali, togliendo uno zero dall'importo da scommettere realmente.