Lazio-Roma le pagelle del derby | Svilar para tutto Romagnoli segna e cancella Dovbyk

Lazio-Roma finisce in parità. Il derby della Capitale termina col risultato di 1-1 grazie alle reti di Romagnoli e Soulé e alle parate di Svilar. Il portiere della Roma infatti insieme all’argentino giallorosso è fra i migliori in campo della stracittadina. Nei biancocelesti spicca la prova di. Romatoday.it - Lazio-Roma le pagelle del derby: Svilar para tutto, Romagnoli segna e cancella Dovbyk Leggi su Romatoday.it finisce in parità. Ildella Capitale termina col risultato di 1-1 grazie alle reti dignoli e Soulé e allete di. Il portiere dellainfatti insieme all’argentino giallorosso è fra i migliori in campo della stracittadina. Nei biancocelesti spicca la prova di.

Potrebbe interessarti anche:

Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2025 ore 10 : 25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2025 ore 16 : 25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2025 ore 20 : 25

Ne parlano su altre fonti Lazio-Roma 1-1, le pagelle. Lazio-Roma 1-1, le pagelle: super Svilar, Isaksen ci prova, Dovbyk flop. Lazio-Roma 1-1, pagelle e tabellino: Soulé risponde a Romagnoli, Dovbyk e Castellanos in difficoltà. Pagelle Lazio-Roma 1-1: Romagnoli gol, Soulé fa il Dybala nel derby, Svilar è immenso, Pellegrini flop. Lazio-Roma le pagelle del derby: Svilar para tutto, Romagnoli segna e cancella Dovbyk. Lazio-Roma, pagelle: muro Svilar (7), male Dovbyk (4,5). Romagnoli (7,5) il migliore dei suoi, Zaccagni (6) a.

Lo riporta msn.com: Lazio-Roma, pagelle: muro Svilar (7), male Dovbyk (4,5). Romagnoli (7,5) il migliore dei suoi, Zaccagni (6) a intermittenza - Il derby della Capitale finisce in parità con Lazio e Roma che non si fanno male e lasciano invariata la loro distanza in classifica. La sfida, ...

Riporta msn.com: Lazio-Roma 1-1, le pagelle dei giallorossi: Svilar (8); Pellegrini all'ultimo derby? (5); Dovbyk (5) - Un derby teso che finisce con un pareggio che lascia entrambe le squadre in corsa europea. Al colpo di testa dell'ex Romagnoli a inizio ripresa ha replicato Soulé con una magia da ...

Scrive msn.com: Lazio-Roma 1-1: le pagelle del Derby della Capitale - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...