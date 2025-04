Internews24.com - Lazio Roma 1-1, a Romagnoli risponde Soulè con una magia: finisce in parità il derby della Capitale. La classifica aggiornata

di Redazione1-1,inil: Lae cosa cambia per l’InterIlall’Olimpico termina in pareggio con un risultato di 1-1, il che consente alla squadra di Baroni di mantenere la sesta posizione con un vantaggio di due punti sui giallorossi. All’iniziopartita,gnoli ha avuto un’ottima occasione, ma Svilar ha risposto in modo straordinario, dimostrandosi attento anche su Isaksen. Nella ripresa,gnoli ha trovato il gol di testa su un cross di Luca Pellegrini. Mandas ha compiuto un intervento decisivo su Mancini, mentre Zaccagni ha sfiorato il raddoppio. Il pareggio è arrivato grazie a una bellissima rete di Soulé, con Dia che si è reso pericoloso nei minuti finali. Ladi Ranieri resta imbattuta, riuscendo a collezionare 16 risultati utili consecutivi.