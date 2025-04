Nikita, una vita da criminale incallita e una redenzione senza inserimento.

Leggi su Ildenaro.it

di Piero Antonio TomaTra saggi, reportage, romanzi e biografie i libri sulla camorra non si contano. Qui da noi vogliamo ricordare i quattro libri di Roberto Saviano a iniziare da Gomorra, La camorra e le sue storie di Gigi di Fiore e Storia della camorra di Francesco Barbagallo. Ma questo di Stefania Franchini, avvocato penale e criminologa, è un’autobiografia nella quale la protgonista Cristina Pinto soprannominata, si racconta in prima persona. Nata nei dintorni di Napoli nel 1969, ed esattamente a Pianura, lei già sedicenne si alleva ai piccoli reati in un’area che negli anni 80 diventa l’epicentro della criminalità organizzata. Insieme con alcuni compagno lei passa allo spaccio di droga, alle rapine, agli omicidi e alla raccolta dei rifiuti (10 milioni do tonnellate di scorie avvelenate inuna ventina d’anni) fino a diventare un’affiliata della camorra.