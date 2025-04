Claudio Durigon | Alla fine il Veneto rimarrà alla Lega

Laverita.info - Claudio Durigon: «Alla fine il Veneto rimarrà alla Lega» Leggi su Laverita.info Il vicesegretario del Carroccio: «Lo faremo capire agli alleati. La Lombardia a Fdi nel 2028? È prematuro Il trumpismo resta una bussola. In passato abbiamo votato cose che non dovevamo votare: non succederà più».

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti La Lega blinda Luca Zaia: "Veneto modello di buon governo, squadra che vince non si cambia". La strada di Salvini e la sentenza buona che gli serve: sennò torna il burian. Salvini blinda Zaia sul terzo mandato: «Squadra che vince non si cambia». Salvini blinda il Veneto: «Chiediamo la Regione e Zaia resti presidente». Salvini cede al partito del Nord: «Totale sintonia con Zaia». Ma la resa dei conti è solo rimandata. Terzo mandato, Lega: “Sintonia tra Salvini e Zaia. Squadra che vince non si cambia”.

Lo riporta msn.com: Lega, Alberto Stefani e Claudio Durigon nuovi vicesegretari - Il deputato Alberto Stefani e il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon sono i nuovi vicesegretari ... per la fiducia e tutti i militanti del Veneto che proprio un anno fa me l’hanno concessa.

Riporta repubblica.it: Durigon contro Tajani su Repubblica, Schlein: "La Lega lo sfiducia, il governo non sta più in piedi" - L'intervista a Repubblica del vice-segretario della Lega Claudio Durigon innesca la reazione della segretaria del Pd Elly Schlein: "Oggi ho letto le dichiarazioni di Durigon e non ci potevo ...

Scrive msn.com: Telefonata Salvini-Vance, Tajani risponde a Durigon: "Non mi sento in difficoltà" | Schlein: "Il governo non sta più in piedi" - L'attacco di Claudio Durigon era arrivato in coda alle discussioni seguite alla telefonata tra Matteo Salvini e il vicepresidente Usa JD Vance. "Tajani è in una posizione un po' difficile ...