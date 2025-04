E’ fatta per Diao | 40 milioni e si chiude

Diao è sicuramente tra le rivelazioni di questo campionato. L’attaccante, arrivato dal Betis a gennaio, si è preso in davvero poco tempo la scena con prestazioni di assoluto livello. E su di lui hanno posato gli occhi diverse big. Si è parlato tanto di Juventus, Inter, Milan e anche di Roma, ma per il momento nessuna squadra ha mai affondato il colpo. Il Como ha preferito rinviare il discorso in estate considerata anche la necessità di conquistare la salvezza. Una volta finito l’anno, ci si siederà al tavolo e si discuterà del suo futuro.E’ fatta per Diao: 40 milioni e si chiude (Lapresse) – calciomercato.itSecondo quanto riferito da fichajes.net, c’è un club che potrebbe mettere sul piatto una cifra di 40 milioni di euro per strappare Diao al Como nel prossimo calciomercato e sbaragliare la concorrenza. Calciomercato.it - E’ fatta per Diao: 40 milioni e si chiude Leggi su Calciomercato.it Tra i giocatori lariani che si stanno mettendo in evidenza c’è anche l’attaccante. E presto potrebbe cambiare ancora una volta squadraAssaneè sicuramente tra le rivelazioni di questo campionato. L’attaccante, arrivato dal Betis a gennaio, si è preso in davvero poco tempo la scena con prestazioni di assoluto livello. E su di lui hanno posato gli occhi diverse big. Si è parlato tanto di Juventus, Inter, Milan e anche di Roma, ma per il momento nessuna squadra ha mai affondato il colpo. Il Como ha preferito rinviare il discorso in estate considerata anche la necessità di conquistare la salvezza. Una volta finito l’anno, ci si siederà al tavolo e si discuterà del suo futuro.E’per: 40e si(Lapresse) – calciomercato.itSecondo quanto riferito da fichajes.net, c’è un club che potrebbe mettere sul piatto una cifra di 40di euro per strappareal Como nel prossimo calciomercato e sbaragliare la concorrenza.

Potrebbe interessarti anche:

Fiorentina Como 0-1 LIVE : decide il primo tempo il gol di Diao!

Fiorentina-Como 0-1 : Diao in gol - viola addormentati / Diretta

La Fiorentina si spegne senza Kean - Como show al Franchi : 2-0 con super Diao e Nico Paz

Ne parlano su altre fonti E’ fatta per Diao: 40 milioni e si chiude. Manchester United su Assane Diao: offerta da 40 milioni in arrivo. Fabregas: “Così vedo Ikoné, Paz, Strefezza, Kempf, Alli e Douvikas! Diao, se arriva lo United con 40…”. Como, Diao-United e il futuro in panchina: la verità di Fabregas!. Fabregas ribadisce: preferisce non parlare ora del suo futuro. Milan, offerta shock: 200 milioni da Al Ettifaq per Theo e Leão.

msn.com riferisce: Milan, fatta per la cessione del difensore: arrivano 40 milioni di euro. Foto - Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta ...

Segnala ilovepalermocalcio.com: Diao meravigliao: 30 milioni di € e si va a giocare immediatamente lo scudetto | Addio Como per la big italiana - Sicuramente Diao avrà, davanti a sé, un futuro importante come calciatore. Già, ma in quale squadra? Il Como lo ha prelevato nella sessione invernale sborsando al Betis Siviglia 12 milioni di euro.