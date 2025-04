Come sta Jorge Martin dopo lo spaventoso incidente in Qatar | le condizioni dopo gli esami in ospedale

condizioni del pilota della MotoGP Jorge Martin dopo lo spaventoso incidente di cui è stato protagonista nella gara del GP del Qatar: il comunicato dell'Aprilia rivela sei fratture agli archi costali e uno pneumotorace in ampliamento. Leggi su Fanpage.it Gli ultimi aggiornamenti sulledel pilota della MotoGPlodi cui è stato protagonista nella gara del GP del: il comunicato dell'Aprilia rivela sei fratture agli archi costali e uno pneumotorace in ampliamento.

Potrebbe interessarti anche:

Calciomercato Milan - Jorge Mendes ha in mano il dopo Theo Hernandez. Ecco chi è

Jorge Martin si mostra dopo l’operazione : la mano appare deforme - ha viti nel radio e nello scafoide

MotoGP - Jorge Martin dopo il rientro : “Meglio delle aspettative - adesso non guardo i tempi”

Ne parlano su altre fonti Brutto incidente per Jorge Martin a Losail al rientro in MotoGP: colpito dalla moto di Di Giannantonio. MotoGP in ansia per Martin: cade ancora, colpito da Di Giannantonio. Le condizioni di Jorge, pneumotorace. Sciagura Martin: cade, viene colpito da Di Giannantonio e si frattura 6 costole. MotoGP, Jorge Martin: pneumotorace e sei fratture, resta in ospedale. L'esito degli esami di Martin: 6 costole fratturate. Martin, sfortuna senza fine: cade e viene colpito da Di Giannantonio. Aprilia: “Trauma al torace” – VIDEO.

Lo riporta fanpage.it: Come sta Jorge Martin dopo lo spaventoso incidente in Qatar: le condizioni dopo gli esami in ospedale - Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del pilota della MotoGP Jorge Martin dopo lo spaventoso incidente di cui è stato protagonista nella gara del ...

Riporta eurosport.it: Come sta Jorge Martin dopo la caduta nel GP del Qatar? Incidente con Di Giannantonio in gara, diagnosi, esami e condizioni del campione del mondo - MOTOGP – Il 2025 del campione del mondo in carica Jorge Martin prosegue nel segno della sfortuna, al rientro dopo aver saltato i primi tre GP per il doppio info ...

Scrive msn.com: Jorge Martin, infortunio nel Gp Qatar: trauma al torace, è in ospedale. Come sta - Lo spagnolo, che era tornato dopo aver saltato le prime tre gare del Mondiale sempre causa problemi fisici, è caduto a nove giri dal termine venendo toccato anche da Di Giannantonio. Per lui un inizio ...