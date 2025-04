Caos durante la proiezione di Minecraft Il film | cos’è il Chicken Jockey

Leggi su Mistermovie.it

Scene surreali nei cinema americani: il raro personaggio del videogioco scatena reazioni impensabili tra i fan.Ilha un nome:, cosa succedeladiIlCosa può scatenare il delirio in una sala cinematografica? Nel caso di: Il, la risposta è tanto improbabile quanto incredibilmente reale: un pollo cavalcato da un piccolo zombie, noto nel gioco come. @allanthedoll Now clean it up #movie ? original sound - Allan Questo personaggio, presente nel videogioco con una probabilità di apparizione inferiore allo 0,25%, è considerato un evento rarissimo anche dai giocatori più assidui. Ed è proprio questo dettaglio a renderlo oggetto di culto per i fan. Quando la sua immagine è apparsa sullo schermoil, la reazione del pubblico nelle sale statunitensi è stata a dir poco esplosiva.