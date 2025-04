Juventusnews24.com - Juve Primavera sconfitta dal Cagliari, Pisacane esulta: «Abbiamo raggiunto il primo obiettivo, sono veramente orgoglioso dei miei ragazzi»

di RedazionentusNews24daldopo la vittoria dei sardi contro i bianconeri: tutte le paroleNella giornata odierna Fabioha commentato l’andamento della sfida contro lavalida per la 33a giornata del campionato1 2024-2025. Il tecnico delha rilasciato delle dichiarazioni nel post gara.VITTORIA – «Faccio i complimenti aiperché non era facile.di loro perché hanno fatto qualcosa di straordinario. Oggi non è solo il risultato, ma penso che la cosa più bella è checresciuti tanto, per cuidi loro e come ho detto prima “vincere è difficile”. Oggi ho avuto una grande risposta sotto questo profilo, ma non avevo dubbi. Da quando siamo entrati insieme allo staffcercato di mettere una mentalità vincente e chi vuole costruire successi non può fare il turista occasionale con le vittorie, ma deve battere sempre forte il martello soprattutto quando c’è la possibilità di batterlo».