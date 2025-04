Ranieri | Da tifoso romanista volevo chiudere con una vittoria ma mi prendo il punto; ecco cosa mi mancherà

Ranieri, tecnico della Roma, dopo il pareggio ottenuto dai giallorossi nel Derby contro la Lazio Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Roma nel Derby contro la Lazio. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Tornavamo indietro e a me questo non piace. Le ali le . Calcionews24.com - Ranieri: «Da tifoso romanista volevo chiudere con una vittoria, ma mi prendo il punto; ecco cosa mi mancherà» Leggi su Calcionews24.com Le parole di Claudio, tecnico della Roma, dopo il pareggio ottenuto dai giallorossi nel Derby contro la Lazio Claudioha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Roma nel Derby contro la Lazio. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Tornavamo indietro e a me questo non piace. Le ali le .

