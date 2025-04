Hoeness | Bayern Monaco mai visti così tanti infortuni Con l’Inter superarsi

Hoeness, presidente onorario del Bayern Monaco, ha parlato in vista della prossima partita dei bavaresi contro l’Inter. L’ex stella si focalizza pure i numerosi infortuni.MENTALITÀ DA CAROVANA – Uli Hoeness, presente nel programma Blickpunkt Sport, ha parlato dei tanti infortuni in casa bavarese. L’ex stella tedesca, oggi presidente onorario del club, si è espresso in questo modo anche in vista della prossima partita di Champions League contro l’Inter: «Voglio dire, sono al Bayern Monaco da molto tempo, ma non ho mai visto una serie di infortuni così gravi. Attualmente abbiamo cinque o sei giocatori titolari che staranno fuori per mesi. E nessuna squadra può davvero farcela. Ed è per questo che è davvero importante sviluppare una sorta di ‘mentalità da carovana‘, soprattutto per la partita di mercoledì. Inter-news.it - Hoeness: «Bayern Monaco, mai visti così tanti infortuni. Con l’Inter superarsi» Leggi su Inter-news.it Uli, presidente onorario del, ha parlato in vista della prossima partita dei bavaresi contro. L’ex stella si focalizza pure i numerosi.MENTALITÀ DA CAROVANA – Uli, presente nel programma Blickpunkt Sport, ha parlato deiin casa bavarese. L’ex stella tedesca, oggi presidente onorario del club, si è espresso in questo modo anche in vista della prossima partita di Champions League contro: «Voglio dire, sono alda molto tempo, ma non ho mai visto una serie digravi. Attualmente abbiamo cinque o sei giocatori titolari che staranno fuori per mesi. E nessuna squadra può davvero farcela. Ed è per questo che è davvero importante sviluppare una sorta di ‘mentalità da carovana‘, soprattutto per la partita di mercoledì.

