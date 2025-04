Classifica aggiornata Serie A | come cambia per la Juve dopo Lazio Roma

Classifica aggiornata Serie A: l'elenco completo e la posizione della Juve dopo la vittoria della Lazio contro la Roma

Il derby della Capitale tra Lazio e Roma finisce 1-1 con Soulé che risponde a Romagnoli. La squadra di Baroni insegue la Juve, e supera anche il Bologna: come cambia la Classifica di Serie A.

Inter 71 (32)
Napoli 65 (31)
Atalanta 61 (32)
Juventus 59 (32)
Bologna 57 (32)
Lazio 56 (32)
Roma 54 (32)
Fiorentina 53 (32)
Milan 51 (32)
Torino 40 (32)
Udinese 40 (32)
Genoa 39 (32)
Como 36 (32)
Verona 32 (32)
Cagliari 30 (32)
Parma 28 (32)
Lecce 26 (32)
Empoli 24 (31)
Venezia 24 (32)
Monza 15 (32)

