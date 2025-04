Lapresse.it - Dazi, Trump: “Nessuno la farà franca, specialmente la Cina”

Donaldcontinua ad alimentare il caos attorno aicommerciali e lo fa, come spesso capita, attraverso il suo social Truth. “laper gli squilibri commerciali ingiusti e le barriere tariffarie non monetarie che altri Paesi hanno usato contro di noi,lache, di gran lunga, ci tratta peggio”, ha scritto: “Produrre in Usa per non essere ostaggio di altri Paesi come”“Ciò che è stato messo in luce è che abbiamo bisogno di produrre negli Stati Uniti e che non saremo ostaggio di altri Paesi, in particolare di nazioni commercialmente ostili come la, chetutto ciò che è in suo potere per mancare di rispetto al popolo americano. Non possiamo nemmeno permettere che continuino ad abusare del commercio, come hanno fatto per decenni, quei giorni sono finiti!”, ha aggiunto