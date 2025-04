Curiosità Whoopi Goldberg | la bambina che vide Nyota Uhura e capì di poter essere tutto

Leggi su Mistermovie.it

Dallo stupore davanti a una donna nera in uniforme spaziale alla conquista dell’EGOT, la storia più importante di tutte.Un incontro sullo schermo che cambiòNegli anni Sessanta, la televisione americana mostrava raramente volti afroamericani in ruoli di autorità. Era un’epoca in cui le donne nere, se presenti, erano relegate a ruoli di servizio. Poi arrivò Nichelle Nichols, nei panni della tenentein Star Trek. Era una donna nera, era ufficiale di plancia, era il quarto ufficiale al comando.Per milioni di spettatori fu un colpo di scena, ma per unadi nove anni fu molto di più., che allora si chiamava Caryn Johnson,Nichols sullo schermo e urlò per tutta casa:“Venite! Correte! C’è una donna di colore in TV. e non fa la cameriera!”La forza della rappresentazioneQuelle parole non sono solo un ricordo tenero.