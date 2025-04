Forze dell' ordine sotto attacco a Torino Milano e prima del derby di Roma Piantedosi | Ulteriori misure in arrivo

Forze dell’ordine : a Milano per una manifestazione caratterizzata da danneggiamenti e aggressioni, a Torino in occasione di un rave abusivo, a Roma con ultrà scatenati in violenze di ogni tipo . A fronte di questi comportamenti indegni e inaccettabili, le Forze di polizia continuano a svolgere il proprio lavoro con equilibrio e professionalità,. Feedpress.me - Forze dell'ordine sotto attacco a Torino, Milano e prima del derby di Roma. Piantedosi: “Ulteriori misure in arrivo” Leggi su Feedpress.me « Si susseguono i vergognosi attacchi di delinquenti contro le: aper una manifestazione caratterizzata da danneggiamenti e aggressioni, ain occasione di un rave abusivo, acon ultrà scatenati in violenze di ogni tipo . A fronte di questi comportamenti indegni e inaccettabili, ledi polizia continuano a svolgere il proprio lavoro con equilibrio e professionalità,.

