Cesena occasione sprecata con il Frosinone | ora la strada per i playoff è in salita

Cesena, 13 aprile 2025 – Da un lato il rammarico di aver perso un’occasione, quella di agganciare il settimo posto e rientrare nei playoff, dall’altro il sollievo di aver comunque chiuso l’incontro con un risultato utile, anche se l’occasione per vincerlo ce l’ha avuta il Cesena che aveva anche trovato il vantaggio al termine della prima frazione di gioco. Lo stesso si potrebbe dire del Frosinone che comunque ha dovuto riacciuffare i bianconeri. Che la squadra di Bianco fosse l’avversario peggiore da incontrare pure era noto. Resta una delle formazioni più in forma di tutte, reduce da 4 vittorie e un pari nelle ultime 5 gare. E al Munuzzi si è visto. Mignani ha provato a non concedere punti di riferimento rivoluzionando l’undici, con Ceesay e Celia ai lati, Calò in mezzo al posto dello squalificato Francesconi, Antonucci falso nove con alle spalle Berti e Tavsan. Sport.quotidiano.net - Cesena, occasione sprecata con il Frosinone: ora la strada per i playoff è in salita Leggi su Sport.quotidiano.net , 13 aprile 2025 – Da un lato il rammarico di aver perso un’, quella di agganciare il settimo posto e rientrare nei, dall’altro il sollievo di aver comunque chiuso l’incontro con un risultato utile, anche se l’per vincerlo ce l’ha avuta ilche aveva anche trovato il vantaggio al termine della prima frazione di gioco. Lo stesso si potrebbe dire delche comunque ha dovuto riacciuffare i bianconeri. Che la squadra di Bianco fosse l’avversario peggiore da incontrare pure era noto. Resta una delle formazioni più in forma di tutte, reduce da 4 vittorie e un pari nelle ultime 5 gare. E al Munuzzi si è visto. Mignani ha provato a non concedere punti di riferimento rivoluzionando l’undici, con Ceesay e Celia ai lati, Calò in mezzo al posto dello squalificato Francesconi, Antonucci falso nove con alle spalle Berti e Tavsan.

