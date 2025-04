Oasport.it - Calcio, l’Atalanta vince lo scontro diretto Champions con il Bologna. Derby di Roma in parità

In attesa del posticipo di domani sera tra Napoli ed Empoli, quest’oggi si sono disputate altri cinque partite valevoli per la trentaduesima giornata (la tredicesima del girone di ritorno) della Serie A 2024-2025 dimaschile. La domenica del massimo campionato italiano ha regalato pochissimi gol, fornendo però delle indicazioni fondamentali in vista della volata finale per la salvezza e per le coppe europee.Dopo tre sconfitte consecutive,è tornata alla vittoria aggiudicandosi unocruciale in chiavecon ilal Gewiss Stadium di Bergamo per 2-0 grazie alle reti di Retegui e Pasalic. La banda di Gasperini ha consolidato così il terzo posto in classifica, allungando a +4 sulla quinta piazza occupata dagli emiliani.Doppio pareggio a reti bianche nei due match delle ore 15.