Alta tensione nel box Red Bull a Sakhir il manager di Verstappen è una furia | urla contro Marko

Verstappen ha fatto irruzione nel box della Red Bull sfogando tutto il proprio disappunto contro Helmut Marko rimasto in silenzio dopo le urla di un arrabbiatissimo Raymond Vermeulen. Leggi su Fanpage.it Dopo la gara del GP del Bahrain l'agente di Maxha fatto irruzione nel box della Redsfogando tutto il proprio disappuntoHelmutrimasto in silenzio dopo ledi un arrabbiatissimo Raymond Vermeulen.

