Roma, 13 aprile 2025 – Donaldtira dritto sui. “Non silache è quella che ci ha trattato peggio”, ha detto il presidente sul suo social Truth, chiarendo che “non è stata annunciata nessuna eccezione venerdì” per gli smartphone e i pc, che restano “soggetti a tariffe del 20% per il fentanyl” e che “rientreranno” nell'indagine più ampia sui chip per motivi di sicurezza nazionale. “Non saremo tenuti in ostaggio da nessun paese,da paesi ostili come la”, ha aggiuntoribadendo la necessità di produrre negli Stati Uniti», suo obiettivo finale per le tariffe. 'E' il paese che ci tratta peggio' Il chiarimento diIl chiarimento diarriva al termine di un fine settimana che ha visto il presidente incassare un'ovazione a Miami al suo ingresso al Kaseya Center per gli incontri di arti marziali miste dell'Ufc.