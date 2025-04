Ranieri dà una lezione di sport dopo il suo ultimo derby di Roma | “Il calcio è così va accettato”

Ranieri chiude il cerchio dei suoi derby di Roma da imbattuto e pensa già al suo futuro: "La cosa che mi mancherà, al di là di questa partita, è tutto lo stadio Olimpico pieno" Leggi su Fanpage.it chiude il cerchio dei suoidida imbattuto e pensa già al suo futuro: "La cosa che mi mancherà, al di là di questa partita, è tutto lo stadio Olimpico pieno"

corrieredellosport.it riferisce: Ranieri dopo il derby: la gag in tv e la risposta sul prossimo attaccante della Roma - Le parole dell'allenatore giallorosso al termine della partita contro la Lazio: "Poche occasioni, peccato. Mi mancherà l'Olimpico" ...

Segnala msn.com: Roma, Ranieri chiude da imbattuto nel derby: "Meglio la Lazio, ma il pari me lo prendo" - Claudio Ranieri è rimasto imbattuto dopo il sesto derby della capitale disputato alla guida della Roma, ma l'1-1 ha allontanato i giallorossi dal quarto posto. Contro la Lazio è servito un gran gol di ...

Lo riporta ansa.it: Ranieri 'volevo vincere mio ultimo derby, Olimpico mi mancherà' - "Sono di poche parole, quello che vivo me lo tengo per me. Mi sarebbe piaciuto chiudere con un'altra vittoria, non è stato possibile, ma il calcio è questo e dobbiamo accettarlo". (ANSA) ...