Vince Russo demolisce Paul Heyman | La sua fama non è supportata dai fatti

potrebbe essere conosciuto come il “Wiseman” della WWE, ma un veterano del wrestling non ci crede affatto.si è lasciato andare durante l’ultimo episodio di Writing with, prendendo di mira direttamente l’eredità disullo schermo e mettendo in discussione il motivo per cui i fan dovrebbero ancora credere nel suo “genio”, quando, secondo lui, i numeri non lo giustificano:“Chiariamolo subito: non mi piace, ok? Ma il punto non è questo” ha detto. “Il punto è che abbiamo un tizio conosciuto prima come ‘L’Avvocato’ e ora come ‘Il Saggio’. Ma, fratello, tutti quelli che ha accompagnato hanno perso. E non mi avete mai mostrato perché dovrebbe essere considerato un saggio. Non me l’avete mai dimostrato.”: “Perché dovrebbe importarmi da che parte va il manager?”ha rincarato la dose, sottolineando che, se davvero il percorso digiustificasse quel soprannome, allora sì, sarebbe credibile, ma secondo lui non è affatto così:“Se la storia fosse che ogni campione sostenuto da questo tizio non ha mai perso sotto la sua guida, allora sarebbe un’altra cosa.