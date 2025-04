Chiesa pronto al ritorno in Serie A | dall’Inghilterra impazza l’indiscrezione

Chiesa sarebbe pronto al ritorno in Serie A: impazza l'indiscrezione.L'estate è ancora lontana, ma il mercato continua a bussare alla porta di tutto il calcio europeo. Così come quello italiano, che per competere sia nel Mondiale per Club in programma il prossimo giugno che nelle competizioni più importanti d'Europa ha bisogno di nuovi innesti.Tantissimi sono i giocatori seguiti dalle società che potrebbero presto prendere un volo per il Bel Paese e affrontare così una nuova sfida in uno dei campionati più avvincenti del vecchio continente. Ma c'è anche chi potrebbe farvi ritorno: Federico Chiesa. Uno degli eroi di Euro 2020, colui che si pensava avesse consacrato ufficialmente il suo salto di qualità approdando alla Juventus dalla Fiorentina, ma così non è stato.

Ne parlano su altre fonti Ultimatum Chiesa: Serie A avvisata, testa a testa per il ritorno. Federico Chiesa pronto a tornare in Italia. Ma può andare a Milano.... Chiesa di nuovo out, si ‘accende’ il ritorno in Serie A: idea a sorpresa. Milan, non solo Chiesa: nuovo colpo dalla Premier. Chiesa, Slot insiste: “È sempre difficile. Non so quando sarà pronto”. Federico Chiesa, cambia tutto: i tifosi senza parole.

Riporta juventusnews24.com: Chiesa torna in Serie A? Il Liverpool può lasciarlo partire, c’è questa big italiana pronta ad abbracciarlo! Dove potrebbe andare l’ex Juventus - Chiesa potrebbe fare ritorno in Serie A: Il Liverpool può lasciarlo partire, c’è questa big italiana pronta ad accoglierlo Secondo quanto riportato dal Quotidiano Sportivo, il Milan sarebbe una pista ...

Come scrive msn.com: Max Allegri porta Federico Chiesa al Milan: la voce - Secondo quanto confermato da diverse fonti, Massimiliano Allegri avrebbe confidato di avere già un accordo con il Milan per la prossima stagione: in ballo anche il possibile ritorno in Serie A di Fede ...

Riporta ilovepalermocalcio.com: VA BENE, TORNO IN PRESTITO: Federico Chiesa fa ritorno in Serie A | Si gioca tutte le carte per il Mondiale - Chiesa è infatti pronto a fare ritorno in Serie A con la formula del prestito. Un modo per trovare più spazio e soprattutto per tentare di strappare una convocazione per i prossimi Mondiali di calcio: ...