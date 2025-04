Quotidiano.net - In questo mondo di dazi Trump spaventa (ancora) i mercati: “Presto tariffe sui semiconduttori”

Roma, 13 aprile 2025 – Oggi è il giorno dei. Dopo le retromarce sui “reciproci” al resto del(tranne la Cina) e l’esenzione per smartphone e pc (“solo temporanea”), Donaldannuncerà isui semicconduttori: “Saremo molto specifici”, ha detto il presidente degli Stati Uniti, per poi continuare con il suo slogan: “Stiamo incassando un sacco di soldi. Come Paese, stiamo incassando un sacco di soldi”. MIAMI, FLORIDA - APRIL 12: U.S. President Donald, along with (L-R behind him) FBI Director Kash Patel and Robert F. Kennedy, Jr., Secretary of the U.S. Department of Health and Human Services, Elon Musk and his son (seated to's right), watch Australian fighter Alexander Volkanovski and Brazilian fighter Diego Lopes during an Ultimate Fighting Championship fight at the Kaseya Center on April 12, 2025 in Miami, Florida.