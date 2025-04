Badminton Line Hojmark Kjaersfeldt centra l’oro negli Europei casalinghi

Europei individuali 2025 di Badminton, andati in scena ad Horsens, in Danimarca: fa festa il pubblico di casa per l’oro nel singolare femminile di Line Hojmark Kjaersfeldt, mentre nei derby francesi il successo va ad Alex Lanier nel singolare maschile ed ai fratelli Christo e Toma Junior Popov nel doppio maschile.Nel singolare femminile viene rispettato il seeding della vigilia, e la numero 1 del tabellone, la padrona di casa danese Line Hojmark Kjaersfeldt, regola in finale la testa di serie numero 3, la scozzese Kirsty Gilmour, sconfitta con lo score di 21-16 21-17 in 40? di gioco.Nel singolare maschile il derby transalpino premia Alex Lanier, numero 3 del seeding, che piega il connazionale Toma Junior Popov, accreditato della quarta testa di serie, con il punteggio di 21-17 21-18 in 47 minuti di gioco. Oasport.it - Badminton, Line Hojmark Kjaersfeldt centra l’oro negli Europei casalinghi Leggi su Oasport.it Cala il sipario sugliindividuali 2025 di, andati in scena ad Horsens, in Danimarca: fa festa il pubblico di casa pernel singolare femminile di, mentre nei derby francesi il successo va ad Alex Lanier nel singolare maschile ed ai fratelli Christo e Toma Junior Popov nel doppio maschile.Nel singolare femminile viene rispettato il seeding della vigilia, e la numero 1 del tabellone, la padrona di casa danese, regola in finale la testa di serie numero 3, la scozzese Kirsty Gilmour, sconfitta con lo score di 21-16 21-17 in 40? di gioco.Nel singolare maschile il derby transalpino premia Alex Lanier, numero 3 del seeding, che piega il connazionale Toma Junior Popov, accreditato della quarta testa di serie, con il punteggio di 21-17 21-18 in 47 minuti di gioco.

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti Badminton, Europei Madrid 2022: festa della Danimarca nei quarti di finale. Badminton, Line Hojmark Kjaersfeldt centra l’oro negli Europei casalinghi. Badminton, Europei Horsens 2025: esordio ok per Corsini/Piccinin nel doppio femminile. Europei di badminton 2025, dominio francese nel singolare maschile. Badminton, Europei 2025: forfait di Viktor Axelsen, sei azzurri al via. Badminton, Singapore Open 2023: Intanon e Marin avanti tra le donne, sorprese nel doppio maschile.

oasport.it riferisce: Badminton, Line Hojmark Kjaersfeldt centra l’oro negli Europei casalinghi - Cala il sipario sugli Europei individuali 2025 di badminton, andati in scena ad Horsens, in Danimarca: fa festa il pubblico di casa per l'oro nel ...

Segnala dr.dk: Kjærsfeldt klar til badmintonfinale - Den danske badmintonspiller Line Kjærsfeldt har store planer for søndagen ... 12-21 og 21-17. Niveauerne i badminton I badminton rangeres turneringerne efter størrelse og betydning. De største, udover ...

Lo riporta ekstrabladet.dk: Sådan! Line Kjærsfeldt klar til finalen i Schweiz - Den danske badmintonspiller Line Kjærsfeldt har søndag mulighed for at hente sin første titel på BWF World Tour. Lørdag ordnede aarhusianeren således canadiske Michelle Li med 21-14 ...