Bologna dal lunedì al venerdì | gli eventi imperdibili di questa settimana

settimana prima di Pasqua! Ancora un piccolo sforzo e i più fortunati potranno godere di alcuni giorni di relax o addirittura di un bel ponte che arriva dritto al 25 aprile. Fra i primi suggerimenti ci sono certamente le nuove mostre in città: "Georges Simenon. Otto viaggi di un. Bolognatoday.it - Bologna dal lunedì al venerdì: gli eventi imperdibili di questa settimana Leggi su Bolognatoday.it Eccoci allaprima di Pasqua! Ancora un piccolo sforzo e i più fortunati potranno godere di alcuni giorni di relax o addirittura di un bel ponte che arriva dritto al 25 aprile. Fra i primi suggerimenti ci sono certamente le nuove mostre in città: "Georges Simenon. Otto viaggi di un.

Potrebbe interessarti anche:

Bologna dal lunedì al venerdì : gli eventi da non perdere questa settimana

Eventi del weekend a Bologna : cosa fare questo fine settimana

Bologna dal lunedì al venerdì : gli eventi più belli di questa settimana

Ne parlano su altre fonti Bologna dal lunedì al venerdì: gli eventi imperdibili di questa settimana. Bologna dal lunedì al venerdì: gli eventi da non perdere questa settimana. Bologna dal lunedì al venerdì: gli eventi da non perdere questa settimana. Bologna dal lunedì al venerdì: gli eventi da non perdere questa settimana. Bologna dal lunedì al venerdì: gli eventi da non perdere questa settimana. Bologna dal lunedì al venerdì: gli eventi più belli di questa settimana.

Segnala bolognatoday.it: Bologna dal lunedì al venerdì: gli eventi imperdibili di questa settimana - Passano da Bologna nella settimana prima di Pasqua Geppi Cucciari, Cristiano De André, Samuele Bersani, Umberto Tozzi, Fabio Concato e Gabriele Cirilli. Ma non è tutto: fra mostre, concerti e appuntam ...

Come scrive bolognatoday.it: Bologna dal lunedì al venerdì: gli eventi da non perdere questa settimana - Lenny Kravitz, Jovanotti, Gianluigi Nuzzi, Diabolik e Pimpa: una settimana piena di emozioni quella della Bologna Children's Book Fair ...

Riporta bologna.repubblica.it: Eventi 13 aprile a Bologna e dintorni: Lucio Corsi in concerto, “Il robot selvaggio” per i bimbi - Recital di canto col soprano argentino Valeria D'Astoli in duo con la pianista bolognese Gaia Pizzirani con musiche di Schumann, Faurè, Debussy, Granados, Bellini, Rossini. Rastignano, Sede del ...