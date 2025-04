Notizieaudaci.it - Grande Fratello Albania, rissa in diretta: Jozefin Marku arrestato dopo aver aggredito Gjesti

Il cantante picchia il collegal’eliminazione:in ospedaleDurante l’ultima puntata del, il reality è stato scosso da un evento senza precedenti. Il cantante, concorrente del programma, è statoincolpito con un violento pugno al volto il collega Besart Klemendi, noto con il nome d’arte, proprio nel momento in cui veniva eliminato dal gioco.La lite sfociata in violenza:soccorso,in manetteI due artisti avevano discusso animatamente per settimane, ma nessuno si aspettava un epilogo simile. Subitol’annuncio dell’eliminazione di, il cantante ha sferrato un pugno contro, facendolo crollare a terra sotto gli occhi increduli degli altri concorrenti e del pubblico. Sul posto sono intervenuti immediatamente i medici, seguiti da un’ambulanza che ha trasportato la vittima in ospedale, dove è tuttora ricoverato in condizioni stabili.