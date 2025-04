Bergomi elogia la Juve di Tudor | Devi sapere anche soffrire Con questa umiltà i bianconeri si qualificheranno in Champions League Su Yildiz…

JuventusNews24Bergomi elogia la Juve di Tudor: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sui bianconeri e sul nuovo mister L’ex calciatore Beppe Bergomi ha parlato Sky Calcio Club per analizzare il momento della Juve dopo l’ingresso di Tudor sulla panchina bianconera.PAROLE – «Ormai ci sono squadre che fanno dei bei primi tempi ma poi le avversarie sono tutte ben organizzate, cambiano e Devi saper soffrire. Penso che la Juve possa qualificarsi perché ha partite che se approccia come col Lecce, le vinci. Con questa umiltà, le partite che deve vincere la Juve, le vincerà. Quello di Yildiz è stata bellissima come azione».Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Bergomi elogia la Juve di Tudor: «Devi sapere anche soffrire. Con questa umiltà i bianconeri si qualificheranno in Champions League. Su Yildiz…» Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24ladi: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore suie sul nuovo mister L’ex calciatore Beppeha parlato Sky Calcio Club per analizzare il momento delladopo l’ingresso disulla panchina bianconera.PAROLE – «Ormai ci sono squadre che fanno dei bei primi tempi ma poi le avversarie sono tutte ben organizzate, cambiano esaper. Penso che lapossa qualificarsi perché ha partite che se approccia come col Lecce, le vinci. Con, le partite che deve vincere la, le vincerà. Quello di Yildiz è stata bellissima come azione».Leggi suntusnews24.com

Potrebbe interessarti anche:

Bergomi positivo dopo Juve Empoli : «Nel secondo tempo è venuta fuori una squadra che aveva l’entusiasmo giusto. Su Renato Veiga…»

Bergomi sentenzia : «Non c’è più l’identità Juve. Giuntoli non può dire pubblicamente quella cosa»

Bergomi cita i due bianconeri : «Sono loro l’anima di questa Juve - anche a Cagliari hanno giocato benissimo»

Ne parlano su altre fonti Bergomi: «Abbiamo visto questo. Pareggio giusto, ma...». Juventus, Bergomi: ‘Tudor in 15 giorni ci ha fatto vedere una squadra diversa’. Bergomi esalta la Juventus: "Ha fatto più della Roma. Tudor in 15 giorni l'ha cambiata". Bergomi vede una Juve diversa | Abbiamo visto questo oggi poi analizza la partita | Pareggio giusto ma i bianconeri hanno fatto una cosa in più rispetto ai giallorossi. "Questo gli chiede Inzaghi": Bergomi rivela dove deve migliorare Taremi all'Inter. Di Marzio elogia il progetto Juve: "Non dimentichiamo che ha la seconda rosa più giovane della A".

msn.com riferisce: Bergomi esalta la Juventus: "Ha fatto più della Roma. Tudor in 15 giorni l'ha cambiata" - Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, oggi commentatore tecnico ed opinionista di Sky Sport, ha speso belle parole per la Juventus di Igor Tudor, reduce dal pareggio per 1-1 contro la Roma di ...

Segnala it.blastingnews.com: Juventus, Bergomi: ‘Tudor in 15 giorni ci ha fatto vedere una squadra diversa’ - Beppe Bergomi ha elogiato la prestazione della Juventus nella sfida di campionato contro la Roma: 'Bianconeri hanno fatto qualcosa in più' ...

Lo riporta informazione.it: Reja elogia Tudor: «Riesce ad entrare subito in sintonia con il gruppo e anche alla Lazio…» - Reja, l’ex tecnico biancoceleste rilascia delle parole di elogio nei confronti di Tudor nuovo allenatore della Juve: ecco cos ha detto Ai microfoni di Tuttosport è intervenuto Reja, il quale ...