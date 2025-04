Juventusnews24.com - Gol Soulé, rete clamorosa dell’ex Juve nel derby! Segna alla Dybala con un mancino devastante e lo va ad abbracciare in panchina – VIDEO

di RedazionentusNews24Golnel: ildel grandissimo gesto dell’argentino in Lazio Romadi Matiasneltra Lazio e Roma. Il talento argentino ha sfoderato un tiro clamoroso con il suofantastico che ha momentaneamente pareggiato i conti. Un tiro perfetto e che ricorda molto i gol di.??? GOAL Lazio 1-1 AS Roma Matias SouleMATIAS SOULE HAS EQUALIZED FOR AS ROMA !!!!!!!!!!!!!!! WHAT A GOAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/IKBfsL2UKl— Tekkers Foot (@tekkersfoot) April 13, 2025Poi l’abbraccio dei due ex bianconeri inè vicinosquadra nonostante l’infortunio.ha preso l’eredità del 10 argentino e non ha deluso.Leggi suntusnews24.com