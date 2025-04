Calciomercato.it - Soule riacciuffa Romagnoli, pareggio e nessuno contento nel derby

Leggi su Calciomercato.it

Finisce 1-1 la stracittadina della Capitale: biancocelesti in avanti,dell’argentino, tutto accade nella ripresae tutti scontenti. Tra Lazio e Roma finisce 1-1, unche fa felice le rivali delle due squadre nella corsa alla Champions League.(LaPresse) – Calciomercato.itIl primo tempo parte subito forte con le scintille tra Zaccagni e Paredes che costringono l’arbitro ad ammonire l’argentino tra le proteste. La Lazio sembra più in palla, Svilar deve impegnarsi per respingere un colpo di testa die poi per fermare le conclusioni di Isaksen. La Roma resiste, ma fatica a ripartire e non si vede quasi mai dalle parti di Mandas. Così la prima frazione di gioco si conclude sullo 0-0.Nella ripresa è ancora la Lazio a partire forte e questa volta Svilar non può nulla sul colpo di testa di: il difensore indirizza la palla sul primo palo dove il portiere giallorosso non può arrivarci.