Baroni | Abbiamo dato tutto serviva solo un pizzico di fortuna; cambi in ritardo? Ecco il motivo

Baroni, tecnico della Lazio, dopo il pareggio ottenuto dai biancocelesti nel Derby contro la Roma Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Lazio nel Derby con la Roma. Di seguito le parole del tecnico biancoceleste. PARTITA – «La squadra ha creato molto, peccato perché oggi ha . Calcionews24.com - Baroni: «Abbiamo dato tutto, serviva solo un pizzico di fortuna; cambi in ritardo? Ecco il motivo» Leggi su Calcionews24.com Le parole di Marco, tecnico della Lazio, dopo il pareggio ottenuto dai biancocelesti nel Derby contro la Roma Marcoha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Lazio nel Derby con la Roma. Di seguito le parole del tecnico biancoceleste. PARTITA – «La squadra ha creato molto, peccato perché oggi ha .

Potrebbe interessarti anche:

Lazio-Napoli - le parole ‘a caldo’ di Baroni e Stramaccioni

Lazio Monza - le parole di Baroni in conferenza : «È una partita ad alto rischio. Il mercato è stato un mercato di prospettiva. Su Pellegrini…»

Ne parlano su altre fonti Baroni: "Con un pizzico di fortuna in più avremmo vinto, la squadra ha dato tutto". LAZIO - Baroni: "Abbiamo sbagliato qualcosa nelle rifiniture, ma abbiamo dato tutto". Lazio-Udinese, Baroni a Sky: “Vedo una costante crescita. Abbiamo dato tutto ma…”. POST-GARA | Baroni: "Complimenti ai miei ragazzi, ho lasciato Verona perché avevo dato tutto". Lazio-Udinese, Baroni: "Crescita costante, questo è un punto di valore". Lazio-Como, Baroni: «Noi con 7 assenze pesanti, ma nelle difficoltà ho visto gli uomini».

Secondo calcionews24.com: Baroni: «Abbiamo dato tutto, serviva solo un pizzico di fortuna; cambi in ritardo? Ecco il motivo» - Le parole di Marco Baroni, tecnico della Lazio, dopo il pareggio ottenuto dai biancocelesti nel Derby contro la Roma Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Lazio nel Derby ...

Scrive sportmediaset.mediaset.it: Baroni: "Mancato un pizzico di fortuna, meritavamo la vittoria. Peccato." - Il tecnico dopo il pareggio contro la Roma: "La squadra si e spesa e ha dato tutto, creando opportunita importanti" ...

Nota di msn.com: Lazio, Baroni: “Peccato per il risultato, la squadra si è spesa. La Roma non ha creato molto” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...