Mickey Rourke cacciato dal GF Vip inglese per linguaggio offensivo | le accuse di omofobia e le liti nella casa

Mickey Rourke è stato cacciato da Celebrity Big Brother UK, la versione inglese del Grande Fratello Vip. L'attore, celebre per i suoi ruoli in film come The Wrestler e 9 settimane e mezzo, ha lasciato la casa in seguito a "comportamenti inappropriati" e uso di "linguaggio offensivo". Leggi su Fanpage.it è statoda Celebrity Big Brother UK, la versionedel Grande Fratello Vip. L'attore, celebre per i suoi ruoli in film come The Wrestler e 9 settimane e mezzo, ha lasciato lain seguito a "comportamenti inappropriati" e uso di "".

