Softball | Rovigo e Parma si dividono le vittorie nella domenica di Serie A1

Si chiude la terza giornata diA1 per quel che riguarda il, e lo fa con la doppia sfida tra Itas Mutuae Pubbliserviceche termina in parità, anche se con un discreto spettacolo a livello realizzativo.In particolare, in gara-1 èa prevalere con il punteggio di 11-4, il che costituisce la prima vittoria del 2025 per il club emiliano. A spingerlo una grandissima Jardines Castillo, due doppi per complessivi 7 RBI (di cui due nel terzo inning, tre nel quarto e due nel sesto), per un punteggio che matura in particolare nelle ultime due riprese.Rivincita pronta per, che incassa un 10-6 costruito per larga parte nelle prime fasi, quelle del 4-0 con Amato, Russo e Bernardi grandi protagoniste. Di fatto è soprattutto Amato a tenere in mano la situazione in modo ideale, anche contenendo il recupero da parte diche pure ci prova, soprattutto nel caldo quarto inning (3-4).