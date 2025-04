Lotta Europei 2025 | assegnati gli ultimi titoli continentali nella greco-romana

Europei 2025 di Lotta, in corso di svolgimento sulle materassine di Bratislava (in Slovacchia). Quest’oggi, nel day-7 della rassegna continentale assoluta, si sono disputate i ripescaggi e le fasi finali delle ultime cinque categorie di peso del programma per il settore della greco-romana.Nei 60 kg è arrivato il trionfo dell’azerbaigiano Nihat Zahid Mammadli, che ha sconfitto per 7-3 in finale il serbo Georgij Tibilov. Azerbaigian sul gradino più alto del podio anche nei 67 kg con Hasrat Jafarov, che si è sbarazzato abbastanza agevolmente del bulgaro Abu Muslim Amaev nell’ultimo atto per 7-1.Oro ex aequo nei 72 kg per l’ungherese Levente Levai e per il francese Ibrahim Ghanem, che hanno pareggiato la finalissima per 4-4 conquistando a pari merito il titolo europeo. Oasport.it - Lotta, Europei 2025: assegnati gli ultimi titoli continentali nella greco-romana Leggi su Oasport.it Va ufficialmente in archivio l’ultima giornata dei Campionatidi, in corso di svolgimento sulle materassine di Bratislava (in Slovacchia). Quest’oggi, nel day-7 della rassegna continentale assoluta, si sono disputate i ripescaggi e le fasi finali delle ultime cinque categorie di peso del programma per il settore della.Nei 60 kg è arrivato il trionfo dell’azerbaigiano Nihat Zahid Mammadli, che ha sconfitto per 7-3 in finale il serbo Georgij Tibilov. Azerbaigian sul gradino più alto del podio anche nei 67 kg con Hasrat Jafarov, che si è sbarazzato abbastanza agevolmente del bulgaro Abu Muslim Amaev nell’ultimo atto per 7-1.Oro ex aequo nei 72 kg per l’ungherese Levente Levai e per il francese Ibrahim Ghanem, che hanno pareggiato la finalissima per 4-4 conquistando a pari merito il titolo europeo.

Potrebbe interessarti anche:

Lotta - Aurora Russo si prende il bronzo agli Europei! Prima medaglia internazionale tra le senior

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2025 in DIRETTA : Consonni in lotta per il podio nell’omnium!

Lotta - Setti eliminato ai ripescaggi nella greco-romana. L’Italia chiude gli Europei U23 con una medaglia

Ne parlano su altre fonti Assegnati a Caorle gli Europei di lotta Under 15 e 20 del 2025. Breve storia dei grandi eventi sportivi di lotta olimpica organizzati in Italia.. Lotta 'scudetto' in Serie A e in Europa. Lotta, cresce l'attesa per i campionati europei di Bratislava. 6 campioni continentali, 3 argenti e 5 bronzi! L’Italia sul tetto degli Europei Giovanili di karate. UEFA Women's EURO 2025: guida completa. Fondo per il sostegno alla transizione industriale – PNRR.

Nota di oasport.it: Lotta, Europei 2025: assegnati gli ultimi titoli continentali nella greco-romana - Va ufficialmente in archivio l'ultima giornata dei Campionati Europei 2025 di lotta, in corso di svolgimento sulle materassine di Bratislava (in ...

Si apprende da oasport.it: Lotta, Europei 2025: Benjamin Honis eliminato ai quarti, sfuma anche il ripescaggio - Si è appena conclusa senza soddisfazioni sul fronte italiano la seconda giornata dei Campionati Europei 2025 di lotta, in corso di svolgimento sulle ...

Riporta calcionews24.com: Serie A, 9 squadre nelle prossime coppe europee: non è detta l’ultima, ecco i possibili incroci - Serie A, nonostante il ranking UEFA l’obiettivo di avere nove squadre nelle prossime competizioni europee è ancora possibile: ecco tutti gli incastri La lotta per le coppe europee in Serie A si fa sem ...