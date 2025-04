Avellino-Monopoli 1-0 Lescano | Una serata speciale la ricorderò per sempre Emozionante segnare ed esultare sotto la Curva

Lescano, match winner di Avellino-Monopoli, commenta la gara del Partenio-Lombardi: "Le sensazioni sono bellissime, le emozioni uniche. È stata una serata speciale, che ricorderò per sempre. In settimana la squadra si è allenata come sempre, lo staff è stato bravissimo e non ci ha messo. Avellinotoday.it - Avellino-Monopoli 1-0, Lescano: "Una serata speciale, la ricorderò per sempre. Emozionante segnare ed esultare sotto la Curva" Leggi su Avellinotoday.it Facundo, match winner di, commenta la gara del Partenio-Lombardi: "Le sensazioni sono bellissime, le emozioni uniche. È stata una, cheper. In settimana la squadra si è allenata come, lo staff è stato bravissimo e non ci ha messo.

Potrebbe interessarti anche:

Avellino-Monopoli - un'altra finale per il sogno : Biancolino tra dubbi e scelte

VIDEO/ Punto C - Vincenzo Greco diggì del Picerno : “Benevento e Monopoli in difficoltà - corsa a due tra Cerignola e Avellino”

Avellino al lavoro per il Monopoli : settimana tra campo - tattica e valutazioni fisiche

Ne parlano su altre fonti Avellino-Monopoli 1-0, Lescano fa gol e i lupi vedono la Serie B: la promozione è ad un passo. Avellino-Monopoli 1-0, Lescano fa gol e i lupi vedono la Serie B: la promozione è ad un passo. Avellino-Monopoli 1-0: cronaca e tabellino. LE PAGELLE DEI LUPI / L'Avellino chiama, Lescano risponde. Biancolino vede la B. Il Monopoli cade ad Avellino: Lescano decide la sfida (1-0). Avellino-Monopoli 1-0, Lescano: "Un boato pazzesco al gol".

Lo riporta msn.com: L'Avellino vince sul Monopoli (1-0): ora è a un punto dal sogno - Basta il gol di Lescano all’Avellino per avvicinarsi ancora di più al sogno. Ma la scaramanzia, giustamente, la fa ancora da padrona. Contro ...

Nota di msn.com: Lescano per l'1-0 Avellino sul Monopoli, Cerignola ko: lupi a un passo dalla B - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

baritoday.it riferisce: Il Monopoli cade ad Avellino: Lescano decide la sfida (1-0) - Settima sconfitta stagionale per i biancoverdi, che hanno incassato il gol decisivo al 31'. Nel prossimo turno è previsto il confronto interno con il Giugliano ...