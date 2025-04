Sport.quotidiano.net - Lazio-Roma 1-1: Soulé risponde a Romangoli, un punto a testa nel derby 185 della storia

Leggi su Sport.quotidiano.net

13 aprile 2025 – Tensione, spettacolo in campo e coreografie mozzafiatanti. Il185 è stato un bellissimo viaggo sulle montagne russe terminato con il punteggio di 1-1. Al vantaggio dignoli,la perla di, regalando così unalle due squadre, che non soddisfa, né demoralizza nessuna delle due squadre. In classifica i biancocelesti restano dunque davanti ai giallorossi, rispettivametne a -3 e -5 dalla zona Champions League. Primo tempo Alcune sorprese per lanell'undici titolare, a partire dal portiere dove c'è per la terza partita consecutiva la conferma di Mandas. In difesa la novità è Gigot al fianco dignoli, con Marusic in basso a destra e Luca Pellegrini a sinistra. In mediana torna la coppia Rovella e Guendouzi, con Dele-Bashiru in trequarti affiancato da Isaksen e Zaccagni, alle spalle di Castellanos.