Logan | Il Capolavoro Marvel che Sta Conquistando Max – Da non perdere!

Logan, considerato da molti uno dei migliori film Marvel di sempre, è ora disponibile sulla piattaforma e sta scalando le classifiche. Un'occasione imperdibile per (ri)scoprire questo gioiello. Perché Logan è ancora così amato?Uscito nel 2017, Logan ha subito conquistato critica e pubblico per la sua storia emozionante, le scene d'azione realistiche e le interpretazioni magistrali di Hugh Jackman e Patrick Stewart. Un film che ha segnato un punto di riferimento per il genere, un vero e proprio must-see. Non serve conoscere gli altri X-Men?Assolutamente no! Anche se conoscere la storia degli X-Men può aggiungere un livello di profondità, Logan si regge benissimo da solo. Puoi goderti appieno l'esperienza anche se sei nuovo a questo universo.

