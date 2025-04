Il Monopoli cade ad Avellino | Lescano decide la sfida 1-0

Monopoli incassa una sconfitta esterna. Allo stadio Partenio-Lombardi la formazione guidata da Alberto Colombo è stata battuta per 1-0 dall'Avellino capolista.A decidere la sfida è stato Lescano, che al 31' ha insaccato il pallone su. Europa.today.it - Il Monopoli cade ad Avellino: Lescano decide la sfida (1-0) Leggi su Europa.today.it Dopo il pareggio a reti bianche contro il Potenza, ilincassa una sconfitta esterna. Allo stadio Partenio-Lombardi la formazione guidata da Alberto Colombo è stata battuta per 1-0 dall'capolista.Are laè stato, che al 31' ha insaccato il pallone su.

