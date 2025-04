Collect IT torna a Milano | il card show più atteso d’Italia cresce ancora!

Collect IT, il primo grande card show italiano, in programma sabato 3 maggio 2025 a Milano, presso il Superstudio Più di Via Tortona 27.Organizzato da cardsGuru, punto di riferimento per le carte sportive in Italia, l’evento si prepara a una seconda edizione in grande stile: spazi triplicati, oltre 100 espositori, aree speciali, ospiti d’eccezione e una valanga di carte da collezione pronte a far brillare gli occhi agli appassionati.Carte per tutti i gusti: dallo sport ai mondi fantasyA Collect IT ci sarà davvero di tutto: dalle ambite carte sportive Topps, alle intramontabili Pokémon, fino ai capisaldi del collezionismo come Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh!, One Piece e Lorcana, la linea Disney firmata Ravensburger che ha conquistato rapidamente una community di fedelissimi. Nerdpool.it - Collect IT torna a Milano: il card show più atteso d’Italia cresce ancora! Leggi su Nerdpool.it Il mondo del collezionismo di carte non è mai stato così vivo. Secondo l’ultimo report di Circana, il mercato italiano delle carte collezionabili ha registrato un’impennata del +23% nel 2024: un trend in crescita che trova la sua vetrina ideale inIT, il primo grandeitaliano, in programma sabato 3 maggio 2025 a, presso il Superstudio Più di Via Tortona 27.Organizzato dasGuru, punto di riferimento per le carte sportive in Italia, l’evento si prepara a una seconda edizione in grande stile: spazi triplicati, oltre 100 espositori, aree speciali, ospiti d’eccezione e una valanga di carte da collezione pronte a far brillare gli occhi agli appassionati.Carte per tutti i gusti: dallo sport ai mondi fantasyAIT ci sarà davvero di tutto: dalle ambite carte sportive Topps, alle intramontabili Pokémon, fino ai capisaldi del collezionismo come Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh!, One Piece e Lorcana, la linea Disney firmata Ravensburger che ha conquistato rapidamente una community di fedelissimi.

