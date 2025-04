Arrampicata Coppa Italia 2025 | Strocchi e Rontini vincono nello Speed Placci e Scolaris nel Lead

Leggi su Sportface.it

I risultati del weekend didisportiva, andato in scena alla Level 24 di Casalecchio di Reno dove si è tenuta la seconda tappa stagionale per la specialitàe la prima per la specialità. Il programma ha visto le provemaschile e femminile interamente nella giornata di sabato, mentre le prove disi sono divise tra sabato e domenica con qualificazioni, semifinali e finali., vittorie perLa gara difemminile ha visto il successo di Sara(Istrice Ravenna), che nella big final ha chiuso con il tempo di 7?53 battendo Emma Campa (Rock Dreams Roma) che invece non ha completato la prova. Eva Mengoli, in rappresentanza della On Sight SSD, ha completato il podio approfittando della partenza falsa da parte di Beatrice Anna Colli (Fiamme Oro) nella small final che metteva in palio il terzo posto.